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市场报道 | 2014年 7月 25日 星期五 04:45 BJT

芝加哥期市：玉米期货下跌，因预期丰收和中国对美国玉米干酒糟进口实施新限制

路透芝加哥7月24日 - 美国玉米期货周四下跌至合约低位，交易商说，因预期玉米产量将创纪录，且中国对美国玉米干酒糟(DDGS)实施新进口限制，令市场承压。

玉米价格扭转稍早涨势，交投最活跃的玉米期货合约挫跌至逾四年最低水平。玉米稍早攀升，因美国玉米出口销售大于预期带动。

一贸易消息人士向路透发出的电邮中显示，出口贸易组织美国谷物协会在一信中称，中国国家质检总局目前要求进口美国玉米干酒糟需要得到官方认证，证明不含MIR 162基因改造特征。

美国农业部数据显示，美国截至7月17日该周出口销售2014/15销售年度玉米高于分析师预期。

　　9月玉米合约 跌1美分，收报3.61-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为250,631口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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