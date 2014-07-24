芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，因美国大豆和豆粕出口销售强劲

欧洲汇市：英国首相要求提前举行大选后英镑跳升至12月中来最高
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透芝加哥7月24日 - 美国大豆期货周四升最多1%，交易商说，受新作大豆和豆粕出口销售多于预期提振。
担心美国中西部个别地区干燥，将影响大豆生长，也支撑豆油价格。不过，交投最活跃的大豆合约仍然接近2010年10月来的最低位，因预期秋季美国大豆丰收。
近日市场价格在低位，刺激出口需求。美国农业部公布截至7月17日该周的美国大豆和豆粕出口销售规模高于分析师预期。
豆粕<0#SM:>升至约两周最高水平，豆油<0#BO:>从近期触及的合约低位反弹。
8月大豆期货 升6-1/2美分，报12.07-1/2美元。
8月豆粕合约 收高3.8美元，报每短吨395.3美元。8月豆油合约 收高0.04美分，报36.24美分。
今日CBOT大豆预估成交量为203,377口，豆粕为81,838口，豆油为82,290口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选