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市场报道 | 2014年 7月 25日 星期五 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，因美国大豆和豆粕出口销售强劲

路透芝加哥7月24日 - 美国大豆期货周四升最多1%，交易商说，受新作大豆和豆粕出口销售多于预期提振。

担心美国中西部个别地区干燥，将影响大豆生长，也支撑豆油价格。不过，交投最活跃的大豆合约仍然接近2010年10月来的最低位，因预期秋季美国大豆丰收。

近日市场价格在低位，刺激出口需求。美国农业部公布截至7月17日该周的美国大豆和豆粕出口销售规模高于分析师预期。

豆粕<0#SM:>升至约两周最高水平，豆油<0#BO:>从近期触及的合约低位反弹。

8月大豆期货 升6-1/2美分，报12.07-1/2美元。

8月豆粕合约 收高3.8美元，报每短吨395.3美元。8月豆油合约 收高0.04美分，报36.24美分。

今日CBOT大豆预估成交量为203,377口，豆粕为81,838口，豆油为82,290口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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