美国股市：道琼工业指数收跌0.02%，Nasdaq指数下跌0.04%

路透纽约7月24日 - 美国股市周四收盘几无变动，交投清淡，因企业季报显示的经济状况不一致，但标普500指数连续第二日创下纪录最高收位。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌2.83点，或0.02%，至17,083.80点。标准普尔500指数 小涨0.95点，或0.05%，至 1,987.96点；Nasdaq指数 收低1.59点，或0.04%，至4,472.11点。(完)