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市场报道 | 2014年 7月 25日 星期五 04:28 BJT

美股盘后：亚马逊公布业绩后股价急挫5.9%

路透纽约7月24日 - 亚马逊 周四在美股盘后交易中急挫5.9%，之前该公司公布季度业绩。

亚马逊公布第二季度每股亏损0.27美元，营收增长23%，至193.4亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司第二季营收为193.4亿美元，每股亏损0.15美元。

亚马逊预计第三季营收为197-215亿美元。(完)
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