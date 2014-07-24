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市场报道 | 2014年 7月 25日 星期五 04:36 BJT

美股盘后：百度公布业绩后，股价大涨3.1%

路透7月24日 - 百度 周四在美股盘后交易中大涨3.1%，此前该公司公布第二季业绩和财测。

百度公布2014会计年度第二季非GAAP每ADS盈利为1.73美元，营收为19.32亿美元(119.86亿元人民币)，上升58.5%。

百度预计，2014会计年度第三季营收增长50.9-55%。(完)
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