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亚洲 | 2014年 7月 25日 星期五 05:02 BJT

东欧情势：加拿大对多家俄罗斯企业和银行实施制裁

路透渥太华7月24日 - 加拿大周四表示将对多家俄罗斯企业和银行实施制裁，指因要惩罚俄罗斯非法吞并克里米亚和在乌克兰东部进行“挑衅性军事活动”。

受到加拿大制裁的企业包括俄罗斯第二大天然气公司Novatek OAO ，和以资产计俄罗斯第三大银行Gazprombank OAO 。制裁措施也目标国家发展银行Vnesheconombank GK 和小型军事设备制造商Kalashnikov。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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