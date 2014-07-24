国际油市：布兰特原油下跌，因市场供应充足

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
* 中国7月制造业增长速度为18个月来最快
* 欧洲炼厂需求疲弱造成正价差
* IMF下调美国和中国经济增长预估
路透纽约7月24日 - 原油期货周四下跌，因需求出现反季节性疲弱，以及原油和成品油供应充裕，抵销中国制造业数据强劲可能预示中国能源需求增长的影响。
受产出和新订单指数大幅上升推动，汇丰7月中国制造业PMI初值创下18个月高位，且为连续第二个月站上50荣枯线。
欧洲需求前景较为黯淡。因美国油品供应流入，欧洲炼厂减产或甚至停止运作，本应这是年内最繁忙的时期之一。
这令实货原油价格受压，即使西非和北海原油在较低价格水平，但销情缓慢。
9月布兰特原油 收低0.96美元，报每桶107.07美元。
美国原油 大跌1.05美元，收报每桶102.07美元。
两份合约CL-LCO1=R价差收报5美元。
“布兰特原油出现正价差，反映欧洲炼厂需求疲弱，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)高级商品策略师Ole Hansen说。
美国RBOB汽油期货下跌0.94%，报2.833美元。
美国劳工部周四公布，美国7月19日当周初请失业金人数降至28.4万人，为2006年2月以来最低(市场预估为30.8万人)，前周为30.3万人(初值为30.2万人)。
国际货币基金组织(IMF)周四下调今年全球经济成长预估，因年初全球最大的两个经济体－美国和中国经济表现疲弱。 (完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。