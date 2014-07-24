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市场报道 | 2014年 7月 25日 星期五 05:33 BJT

加拿大股市：连续第三日创纪录新高，企业季报强劲抵销油价金价下跌的影响

路透多伦多7月24日 - 多家加拿大资源企业和一主要电信商业绩良好，扶助加拿大主要股指周四保持连创新高的凌厉态势，尽管油价和金价下跌令市场承压。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 连续第三日创纪录新高，投资者正关注企业第二季季报将带动股市再创新高还是回落。

多元化矿商Teck Resources 业绩略优于预期，股价上扬1.3%。

化肥生产商Potash Corp of Saskatchewan 获利降幅小于预期，且上调财测，股价升0.3%。

加拿大最大无线服务供应商罗渣士 订户增长下降，但无线通信业务毛利不受影响。公司股价上涨1.1%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 仅小升0.07点，报15,394.45点。10大类股中有六种收高。(完)
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