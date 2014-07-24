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市场报道 | 2014年 7月 25日 星期五 05:36 BJT

标题新闻：美国总统奥巴马称美联储恰当地专注于降低失业率，低利率环境可能已提振美股-CNBC

美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)

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