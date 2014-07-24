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货币新闻 | 2014年 7月 25日 星期五 07:43 BJT

日本数据：6月全国核心CPI同比增长3.3%，符合预期但增速略为放缓

路透东京7月25日 - 日本总务省周五公布的数据显示，日本6月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期增长3.3%，因全国消费税上调继续提振物价。

分析师预估中值也为增长3.3%。核心CPI剔除了生鲜食品价格，但包括油品价格。5月全国核心CPI为增长3.4%。

日本央行估计，消费税上调将为4月通胀年率贡献1.7个百分点，从5月开始贡献2.0个百分点。总务省没有给出官方的预估。(完) (编译 张若琪 审校 徐文焰)
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