日本数据：6月全国核心CPI同比增长3.3%，符合预期但增速略为放缓

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透东京7月25日 - 日本总务省周五公布的数据显示，日本6月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期增长3.3%，因全国消费税上调继续提振物价。
分析师预估中值也为增长3.3%。核心CPI剔除了生鲜食品价格，但包括油品价格。5月全国核心CPI为增长3.4%。
日本央行估计，消费税上调将为4月通胀年率贡献1.7个百分点，从5月开始贡献2.0个百分点。总务省没有给出官方的预估。(完) (编译 张若琪 审校 徐文焰)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。