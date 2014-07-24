版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 25日 星期五 06:16 BJT

****澳新经济指标预测--7月25日-8月1日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:           
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值 
    
    7月21日当周
    
    7月25日(五)
    0100 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数               7月             --        42.8
                             企业活动指数                               --        45.8 
    
    7月28日当周
    
    7月28日(一)
    暂无重要数据公布
    
    7月29日(二)
    0100  澳洲HIA新屋销售(较前月)                      6月              --       -4.3%
    2245  新西兰建筑许可                               6月              --       -4.6% 
    
    7月30日(三)
    暂无重要数据公布
    
    7月31日(四)
    0130 澳洲建筑许可                                  6月              --       +9.9%
    0130 澳洲民间信贷                                  6月              --       +0.4%
             房屋信贷                                                   --       +0.5%
    
    7月31日-8月1日
    2330 澳洲AIG制造业指数                             7月              --       48.90 
    
    8月1日(五)
    0130  澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季)           第二季              --       +0.9%
                                 (较上年同期)                           --       +2.5% (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐