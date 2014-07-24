《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月24日

欧洲汇市：英国首相要求提前举行大选后英镑跳升至12月中来最高
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 49.45 -0.19 -0.38 1540686
搜狐 56.15 +0.16 +0.29 625543
网易 84.63 +0.51 +0.61 258773
百度 204.27 +4.15 +2.07 6772329
台湾
台湾积体电路 20.89 +0.21 +1.02 2575785
联电 2.49 -0.01 -0.40 185825
日月光 6.11 -0.47 -7.14 830775
硅品精密 7.52 -0.20 -2.59 1160294
和信超媒体 1.06 -0.06 -5.36 169718
友达 4.54 +0.11 +2.48 135062
中华电信 30.64 +0.07 +0.23 26645
台湾国际航电 57.90 +0.65 +1.14 976811
香港
中国移动 54.85 +0.41 +0.75 214627
中国联通 16.70 +0.23 +1.40 75359
中国电信 54.81 +1.63 +3.07 13736
中芯国际 4.76 -0.04 -0.83 42925
电讯盈科 6.30 -0.01 -0.08 3622
(完)
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路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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