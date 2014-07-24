版本:
中国
市场报道 | 2014年 7月 25日 星期五 06:17 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月24日

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 49.45 -0.19 -0.38 1540686

搜狐 56.15 +0.16 +0.29 625543

网易 84.63 +0.51 +0.61 258773

百度 204.27 +4.15 +2.07 6772329

台湾

台湾积体电路 20.89 +0.21 +1.02 2575785

联电 2.49 -0.01 -0.40 185825

日月光 6.11 -0.47 -7.14 830775

硅品精密 7.52 -0.20 -2.59 1160294

和信超媒体 1.06 -0.06 -5.36 169718

友达 4.54 +0.11 +2.48 135062

中华电信 30.64 +0.07 +0.23 26645

台湾国际航电 57.90 +0.65 +1.14 976811

香港

中国移动 54.85 +0.41 +0.75 214627

中国联通 16.70 +0.23 +1.40 75359

中国电信 54.81 +1.63 +3.07 13736

中芯国际 4.76 -0.04 -0.83 42925

电讯盈科 6.30 -0.01 -0.08 3622

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (整理 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐