更新版 1-《全球汇市》欧元因企业活动数据强劲而上扬，新西兰元大跌

* 欧元在PMI数据公布后持稳，兑美元稍早曾触及八个月低位

* 对俄罗斯追加制裁将可能再次打压欧元

* 美国初请失业金人数下降提振美元兑日圆

* 新西兰元下挫，之前新西兰央行的措辞不是那么强硬 (新增文末表格)

路透纽约7月24日 - 欧元兑美元周四保持在八个月低位上方，此前数据显示德国和法国企业活动强于预期，新西兰元大跌，因新西兰央行暗示将暂时按兵不动。

美元兑多数主要货币表现不一，变动不大，兑日圆升至一周高位，之前数据显示上周美国初请失业金人数降至2006年初来最低。

民间报告显示，德国和法国企业活动分别在7月和6月增强，但任何对俄罗斯实施更严厉制裁会对欧元区经济构成风险，限制了欧元涨势。

欧盟任何针对俄罗斯银行业的制裁或采取其他制裁行动，将很可能拖累欧元区脆弱的经济复苏，引发市场押注欧洲央行将采取更宽松的政策。欧洲央行在6月宣布减息和为进一步放宽货币政策开启大门，拖累欧元表现。

最新的欧元区企业数据“是略为正面，但我认为欧洲央行将不会改变经济温和复苏的观点，”RBS Securities汇市策略师Brian Dangerfield说。

欧元兑美元电子交易系统(EBS) 欧洲早盘一度跌至八个月低位1.3438美元，在数据显示7月欧元区综合采购经理人指数(PMI)升至三个月高位后，欧元反弹至1.34855美元日内高位。纽约尾盘，欧元报1.3463美元，较纽约周三收盘时变动不大。

欧元兑日圆 上涨0.3%，至137.08日圆，兑英镑 反弹0.4%，至0.7928英镑，周三曾触及23个月低位。

美元兑日圆 攀升0.3%，至101.82日圆，为约一周最高。美元升幅受限，因报告显示美国6月新屋销售按月跌幅为约一年来最大。

**新西兰元大跌**

新西兰元 是今日变动最大的发达国家货币。新西兰元挫跌至六周低位，此前新西兰央行宣布升息25个基点至3.5%，且暗示政策立场将转为观望，以及央行总裁惠勒也对新西兰元强势发出警告。

一些交易商对新西兰是否需要进一步收紧政策提出疑问，因新西兰面临本币汇率强劲、通胀受限和乳制品价格不断下跌的问题。乳制品是新西兰最大的出口商品。

新西兰元兑美元势将下挫1.45%，录得逾一年来最大单日跌幅。新西兰元 最新报0.8575美元，为2012年6月来首见的水平。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3463 1.3464 -0.01 -2.05 1.3745

美元/日圆 101.81 101.47 +0.34 -3.31 105.30

欧元/日圆 137.06 136.63 +0.31 -5.23 144.63

美元/瑞郎 0.9024 0.9022 +0.02 +1.08 0.8928

英镑/美元 1.6984 1.7042 -0.34 +2.59 1.6556

美元/加元 1.0743 1.0726 +0.16 +1.16 1.0620

澳元/美元 0.9418 0.9452 -0.36 +5.67 0.8913

欧元/瑞郎 1.2148 1.2146 +0.02 -1.00 1.2271

欧元/英镑 0.7923 0.7898 +0.32 -4.51 0.8297

新西兰元/美元 0.8571 0.8702 -1.51 +4.45 0.8206

美元/挪威克朗 6.1979 6.1933 +0.07 +2.17 6.0663

欧元/挪威克朗 8.3461 8.3414 +0.06 +0.09 8.3387

美元/瑞典克朗 6.8272 6.8375 -0.15 +6.07 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.1907 9.2069 -0.18 +3.88 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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