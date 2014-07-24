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亚洲 | 2014年 7月 25日 星期五 06:23 BJT

韩国数据：7月消费者信心小跌，因经济前景转黯

路透首尔7月25日 - 韩国央行周五公布数据显示，7月消费者信心指数微跌，受访者对未来经济状况的展望趋于黯淡。不过该指数仍守在中性水准上方，因消费者对于生活水平的看法依然乐观。

韩国央行在声明中表示，7月消费者信心指数从6月的107降至105。

指数高于100表示消费者对未来一个月经济和生活状况将改善的人数超过预期经济和生活状况将恶化的人数。自2012年12月跌至99以来，该指数一直在100以上。

央行还表示，消费者7月对未来12个月通胀率的预估中值连续第三个月维持在2.8%。

韩国政府昨日宣布新举措，旨在支撑疲弱的国内消费。

央行周四公布，第二季经季节调整的民间消费初值为下滑0.3%，为2011年第三季以来的最大降幅。(完)
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