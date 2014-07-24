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亚洲 | 2014年 7月 25日 星期五 06:29 BJT

****日韩经济指标预测--7月25日-8月1日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段     预估值      前值 

    7月21日当周
    
    7月25日(五)
    暂无重要经济数据公布
    
    7月28日当周
    
    7月28日(一)
    2300 韩国经常帐(亿美元)                            6月          --    盈余76.9
    2330 日本所有家庭支出(较前月)                      6月          --       -3.1%
                         (较上年同期)                               --       -8.0%
    2330 日本求才/求职比                               6月          --        1.09
                   失业率                                           --        3.5%
    2350 日本零售销售(较上年同期)                      6月          --       -0.4% 
    
    7月29日(二)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                    8月          --          78
    2300 韩国工业生产(较前月)                          6月          --       -2.7%
                     (较上年同期)                                   --       -2.1%
             服务业产出(较前月)                                     --       +0.6% 
    2350 日本工业生产(较前月)                      6月初值          --       +0.7%
             工业生产一个月预估                                     --       -0.7%
             工业生产两个月预估                                     --       +1.5%
    
    7月30日(三)
    暂无重要经济数据公布
    
    7月31日(四)
    0130 日本加班工资                                  6月          --       +4.0%
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                      6月          --      +13.7%
             房屋开工(较上年同期)                                   --      -15.0%
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)               7月          --       -0.1%
                            (较上年同期)                            --       +1.7% 
    
    8月1日(五)
    0000 韩国汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PMI)      7月          --        48.4
    0000 韩国出口(较上年同期)                      7月初值          --       +2.5%
             进口(较上年同期)                                       --       +4.1%
             贸易收支(亿美元)                                       --    顺差55.0
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)                 7月          --        51.5 (完)
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