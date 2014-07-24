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亚洲 | 2014年 7月 25日 星期五 06:42 BJT

美股业绩：亚马逊因大力投资新业务第二季继续录得亏损，股价下滑10%

财务长Tom Szkutak表示，亚马逊拥有“大量机会”，而且投资“肯定影响短期业绩”。

Szkutak表示，第三季在原创视频内容方面支出将超过1亿美元，比上年同期和第二季均大幅增加。

“我们...将继续投资，相信长期回报一定会出现，”他在与记者的一次电话会议上表示，“我们当然期待投资者资本得到丰厚回报，并获得很高的现金流。”

亚马逊第二季净亏损1.26亿美元，每股亏损0.27美元，上年同期分别亏损700万美元和0.02美元。总体营业费用增加24%至193.6亿美元。

营收增长23%，至193.4亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计该公司第二季营收为193亿美元。

Szkutak对记者表示，今年初亚马逊大幅降低云计算服务价格，限制了“其它”营收类别的增长。

亚马逊股价在盘后跌至323美元，之前在Nasdaq收报358.61美元。

(编译 郑茵/张涛；审校 杜明霞/许娜)
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