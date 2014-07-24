非洲情势：阿尔及利亚航空失事客机残骸在马里城镇Gao被找到--电视台

路透达喀尔7月24日 - 马里国家电视台周四称，失事阿尔及利亚航空公司客机残骸已在该国城镇Gao以南、接近与布基纳法索交界处找到。

国家电视台称，马里总统Ibrahim Boubacar Keita周五将前往坠机地点。

一名外国外交人士和附近城镇Gossi的官员证实已经找到AH5017航班的残骸。该航班原定从布基纳法索飞往阿尔及尔，机上载有110名乘客和六名机组成员，乘客中近半数为法国籍。

目前事故发生原因的线索不多，伤亡情况尚不清楚，但布基那法索交通部长Jean Bertin Ouedrago表示，该航班在0138GMT要求改道，因该区域出现风暴。(完)