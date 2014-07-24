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亚洲 | 2014年 7月 25日 星期五 07:32 BJT

金砖国家：7月24日股汇市收盘纵览

路透7月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月24日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周四收高0.29%，报1,080.85点。

中国股市：沪综指收升1.3%至逾三个月新高，受PMI数据向好激励

香港股市：恒指创下三年多来最高收位，沪港通政策鼓舞投资者

中国汇市：人民币收创四个月新高，汇丰中国PMI初值靓丽助力

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拉美股市：巴西股市收盘上扬，投资者消化一系列企业财报。巴西指标股指Bovespa 上扬0.97%，报57,977.56点，与其他拉美股市走势一致，受助于矿商淡水河谷的涨势。

拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元受利率稳定预期支撑，其他拉美货币下滑

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南非股市：连续第二个交易日下跌，因欧元区和中国的经济数据令金价跌至一个月地位，打压Harmony Gold 和AngloGold Ashanti 等矿业类股。指标Top-40绩优股指数 跌0.63%至46,448点，综合指数 下滑0.56%，报51,621点。

南非汇市：兰特兑美元突破10.50阻力位，升至两个月新高

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印度股市：盘中触及纪录高位，此前内阁批准上调保险业外国直接投资限额，并调整外债限制，令外界对政府改革计划更加乐观。指标BSE指数 升至纪录高位26,292.66点，收盘上涨0.48%或124.52点，收报26,271.85点。NSE指数 连续第二日创新高，触及7,835.65点，收盘上涨0.45%或34.85点，收报7,830.60点。。

印度汇市：印度卢比兑美元收盘小幅下滑，从盘中稍早触及的逾一周高位回落，原因是进口商月底美元结算需求，以及央行可能进行了干预。卢比兑美元 收报60.12/13，盘中一度触及7月14日以来最强水准59.98，上日收报60.0925/1025。

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俄罗斯股市：指标股指 跌0.42%，报1,266.720点，MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.43%，报686.31点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.41%，至35.0435卢布；卢布兑欧元 跌0.56%，至47.2000卢布。(完) (编译 王丽鑫； 审校 王兴亚)
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