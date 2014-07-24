金砖国家：7月24日股汇市收盘纵览

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透7月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月24日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周四收高0.29%，报1,080.85点。
中国股市：沪综指收升1.3%至逾三个月新高，受PMI数据向好激励
香港股市：恒指创下三年多来最高收位，沪港通政策鼓舞投资者
中国汇市：人民币收创四个月新高，汇丰中国PMI初值靓丽助力
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拉美股市：巴西股市收盘上扬，投资者消化一系列企业财报。巴西指标股指Bovespa 上扬0.97%，报57,977.56点，与其他拉美股市走势一致，受助于矿商淡水河谷的涨势。
拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元受利率稳定预期支撑，其他拉美货币下滑
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南非股市：连续第二个交易日下跌，因欧元区和中国的经济数据令金价跌至一个月地位，打压Harmony Gold 和AngloGold Ashanti 等矿业类股。指标Top-40绩优股指数 跌0.63%至46,448点，综合指数 下滑0.56%，报51,621点。
南非汇市：兰特兑美元突破10.50阻力位，升至两个月新高
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印度股市：盘中触及纪录高位，此前内阁批准上调保险业外国直接投资限额，并调整外债限制，令外界对政府改革计划更加乐观。指标BSE指数 升至纪录高位26,292.66点，收盘上涨0.48%或124.52点，收报26,271.85点。NSE指数 连续第二日创新高，触及7,835.65点，收盘上涨0.45%或34.85点，收报7,830.60点。。
印度汇市：印度卢比兑美元收盘小幅下滑，从盘中稍早触及的逾一周高位回落，原因是进口商月底美元结算需求，以及央行可能进行了干预。卢比兑美元 收报60.12/13，盘中一度触及7月14日以来最强水准59.98，上日收报60.0925/1025。
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俄罗斯股市：指标股指 跌0.42%，报1,266.720点，MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.43%，报686.31点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.41%，至35.0435卢布；卢布兑欧元 跌0.56%，至47.2000卢布。(完) (编译 王丽鑫； 审校 王兴亚)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。