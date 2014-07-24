《焦点》欧盟制裁计划瞄准俄罗斯国有银行，料沉重打击其经济

俄罗斯驻英国大使Alexander Yakovenko称，西方针对俄罗斯的制裁是非法且事与愿违的，并可能损害全球经济。

美国白宫发言人Eric Schultz对欧盟将扩大制裁对象范围的消息表示欢迎。

“我们还知道他们在继续讨论实施进一步的重大制裁举措...我们预期他们的名单会与...我们已经实施制裁的名单部分重叠，”他在洛杉矶对记者表示。

目前还不清楚欧盟领导人是否将举行特别峰会来批准制裁举措，也不知道欧盟各国政府会否书面批准该决定。

专家表示，资本市场制裁措施可能会逐渐削减俄罗斯的外汇储备，并引发更多抛售。

“如果企业和银行无法进入市场，你就应该密切留意硬通货储备，因为他们将被迫依赖俄罗斯央行提供的美元来偿付外部债务，”安本资产管理的投资组合经理Viktor Szabo指出。