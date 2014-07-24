投行观点：高盛称未来两年铜市将在基本金属中垫底，看好镍锌铝

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透7月24日 - 高盛称预计未来12个月铜市表现将落后于其他基本金属，指因铜过度仰赖中国地产业，而高盛预计中国地产业今明两年将维持疲态。
该银行指出，铜已进入20年一次的供应周期，本轮周期始于2012年下半年，料持续至2016/17年。在这一周期之前那十年，铜业的高额资本支出投资，使得供应的趋势增长率从上个10年的约2%提高至约4-5%。
在日期为7月23日的客户报告中，高盛将2015年铜均价预估从每吨6,600美元调降至6,400美元。
该投行还将2016年的铜价预期从7,000美元调降至6,600美元，部分原因在于预期边际生产成本下降。
但高盛表示，未来12个月看好镍、锌和铝。
高盛称，估计今年全球铝市将转为供应短缺，主要因中国以外的市场供应不足。
“中国以外的(铝)价升幅已超过我们全球铝生产成本指标，表明生产商利润大幅提高，”高盛分析师Max Layton表示。
高盛将2014年铝价预估由每吨1,727美元调升至1,869美元，对2015年的价格预期由1,900美元上调至2,075美元。
高盛称，印尼政府鼓励国内发展具有附加值产能的举措支撑镍价，并将明后两年镍价预估分别从之前的每吨17,000和15,000美元上调至22,000和18,000美元。
高盛越来越看好锌市未来两年的表现，因全球锌需求强劲增长，而且随着全球最大锌矿澳洲Century将因储备耗尽而于2015年中关闭，锌矿供应增长大幅放缓。
高盛将2015年和2016年锌价预估分别从每吨2,200和2,300美元上调至2,425和2,400美元。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。