《独家新闻》联合国国际民航组织将与IATA等机构开会讨论安全问题

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透蒙特利尔7月24日 - 两位知情消息人士周四称，联合国下属的国际民航组织(ICAO)将举行一场全面的国际会议，讨论航空公司安全问题，这是业内对马航坠机事件作出的最为协调有序的反应。
ICAO与航空业内高级官员和空中交通管制当局的会议将于下周在蒙特利尔举行。目前外界要求采取行动防止马航坠机事故重演的呼声渐高。
但两位消息人士称，鉴于ICAO对经营层面的影响有限，目前暂不清楚会议会达成什么样的举措。
拥有全球最大的国内航空市场的美国很快降低了外界对全球航空业组织方式发生重大改变的预期。
自发生马航坠机事件以来，业内人士纷纷敦促ICAO发挥更大作用，并发布风险提示。
消息人士称，ICAO、国际航空运输协会(IATA)、民用空中航行服务组织(CANSO)和国际机场理事会(ACI)将讨论在属于冲突区域的空域中各自能发挥的影响。
ICAO发言人称，该机构在讨论举行一场会议，但还没有证实。日内瓦的IATA则拒绝置评。
两位ICAO代表称，马航坠机事件在内部激起有关ICAO未来某天是否能提供风险提示的辩论，不过他们预计改变不会很快发生。ICAO成员国拥有对他们空域的最终控制权，他们或许不愿意将控制力转交给ICAO。
马航今年先后发生客机失踪和坠机的空难后，美国明确表示，目前“不会寻求改变ICAO准则”，表明ICAO考虑做出的调整可能将遇到阻力。(完) (编译 白云; 审校 杜明霞)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。