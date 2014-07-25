美国政经：奥巴马称美联储对失业问题的关注是“恰当的”--CNBC

路透华盛顿7月24日 - 美国总统奥巴马周四表示，考虑到通胀相对温和，美国联邦储备理事会(美联储/FED)对失业问题的关注是“恰当的”，对美联储主席叶伦的政策方针给予了广泛认同。

奥巴马对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，“失业的成本，尤其是长期失业、以及刚刚开始职业生涯的青年人失业，将给后代经济造成破坏性影响。”

“叶伦表示，这是我们目前的关注点。通胀率仍处于较低水位。”

与此同时，奥巴马对创纪录高位的美国股市是否会引发股市泡沫风险的问题做出了回应。他认为，美联储为对抗失业而采取的低息政策促使投资者到股市寻求更高回报。

奥巴马称，“低息时期，会有大量资金寻求回报，可能会大大推高股市。”

“我估计那里有许多精明的投资者...还是让他们来判断估值是否过高吧，”他从侧面回答道。