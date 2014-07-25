美国政经：奥巴马称美联储对失业问题的关注是“恰当的”--CNBC

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透华盛顿7月24日 - 美国总统奥巴马周四表示，考虑到通胀相对温和，美国联邦储备理事会(美联储/FED)对失业问题的关注是“恰当的”，对美联储主席叶伦的政策方针给予了广泛认同。
奥巴马对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，“失业的成本，尤其是长期失业、以及刚刚开始职业生涯的青年人失业，将给后代经济造成破坏性影响。”
“叶伦表示，这是我们目前的关注点。通胀率仍处于较低水位。”
与此同时，奥巴马对创纪录高位的美国股市是否会引发股市泡沫风险的问题做出了回应。他认为，美联储为对抗失业而采取的低息政策促使投资者到股市寻求更高回报。
奥巴马称，“低息时期，会有大量资金寻求回报，可能会大大推高股市。”
“我估计那里有许多精明的投资者...还是让他们来判断估值是否过高吧，”他从侧面回答道。
在关于何时升息的争论趋于白热化之际，奥巴马的讲话给叶伦提供了及时的支持。(完) (编译 石冠兰 审校 许娜)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
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