英国经济：7月房价上涨速度创逾一年来最低--Hometrack

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦7月25日 - 地产分析机构Hometrack周五公布的调查显示，英国7月房价上涨速度为逾一年来最低，再度显示楼市可能已开始降温。
据Hometrack数据，7月房价涨幅从6月的0.3%降至0.1%，为去年2月以来最低。
今年英国房市快速反弹，房价上涨11%以上；按一项指标计算伦敦房价上涨了逾一倍。
但Hometrack称，升息前景及引入更严格的抵押贷款规则，可能将打压置业兴趣。
“该调查中的领先指标显示过去两个月增速放缓--部分归因于英国央行发出的警告，以及其他指标显示房价可能出现泡沫，”Hometrack研究主管Richard Donnell称。
英国央行6月对住房贷款采取限制措施，并加强核查借款人偿还抵押贷款的能力。
分析师预计英央行将在2015年第一季升息，但他们认为今年也有升息可能。
调查显示，由于7月住房需求小幅下降，房主发现越发难以达到当初的要价。
过去几个月伦敦市场房价涨势亦放缓。
7月仅有12%的伦敦邮政区录得房价上涨，6月和5月分别约为41%和64%。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选