英国经济：7月房价上涨速度创逾一年来最低--Hometrack

路透伦敦7月25日 - 地产分析机构Hometrack周五公布的调查显示，英国7月房价上涨速度为逾一年来最低，再度显示楼市可能已开始降温。

据Hometrack数据，7月房价涨幅从6月的0.3%降至0.1%，为去年2月以来最低。

今年英国房市快速反弹，房价上涨11%以上；按一项指标计算伦敦房价上涨了逾一倍。

但Hometrack称，升息前景及引入更严格的抵押贷款规则，可能将打压置业兴趣。

“该调查中的领先指标显示过去两个月增速放缓--部分归因于英国央行发出的警告，以及其他指标显示房价可能出现泡沫，”Hometrack研究主管Richard Donnell称。

英国央行6月对住房贷款采取限制措施，并加强核查借款人偿还抵押贷款的能力。

分析师预计英央行将在2015年第一季升息，但他们认为今年也有升息可能。

调查显示，由于7月住房需求小幅下降，房主发现越发难以达到当初的要价。

过去几个月伦敦市场房价涨势亦放缓。

7月仅有12%的伦敦邮政区录得房价上涨，6月和5月分别约为41%和64%。(完)