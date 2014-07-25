表格：IMF对2014和2015年全球GDP预测

路透华盛顿7月24日 - 国际货币基金组织(IMF)周四发布以下经济成长预测，这是IMF全球经济展望的更新报告。内容可参阅 。

预测值是经过通胀调整的年度百分比变动。与4月展望报告差异一栏，可能因四舍五入和购买力平价基准改变，而有所出入。