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亚洲 | 2014年 7月 25日 星期五 08:14 BJT

表格：IMF对2014和2015年全球GDP预测

路透华盛顿7月24日 - 国际货币基金组织(IMF)周四发布以下经济成长预测，这是IMF全球经济展望的更新报告。内容可参阅 。

预测值是经过通胀调整的年度百分比变动。与4月展望报告差异一栏，可能因四舍五入和购买力平价基准改变，而有所出入。

实际值 预测 与4月展望报告的差异

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2013 2014 2015 2014 2015

全球产出 3.2 3.4 4.0 –0.3 0.0

发达经济体 1.3 1.8 2.4 -0.4 0.1

美国 1.9 1.7 3.0 -1.1 0.1

欧元区 –0.4 1.1 1.5 0.0 0.1

德国 0.5 1.9 1.7 0.2 0.1

法国 0.3 0.7 1.4 -0.3 -0.1

意大利 –1.9 0.3 1.1 -0.3 0.0

西班牙 –1.2 1.2 1.6 0.3 0.6

日本 1.5 1.6 1.1 0.3 0.1

英国 1.7 3.2 2.7 0.4 0.2

加拿大 2.0 2.2 2.4 -0.1 0.0

其它发达经济体 2.3 3.0 3.2 0.0 0.0

新兴市场与

发展中经济体 4.7 4.6 5.2 -0.2 -0.1

独联体国家 2.2 0.9 2.1 –1.0 -1.1

俄罗斯 1.3 0.2 1.0 –1.1 –1.3

不含俄罗斯 4.2 2.4 4.4 -0.6 -0.6

新兴及发展中亚洲 6.6 6.4 6.7 -0.2 -0.1

中国 7.7 7.4 7.1 -0.2 -0.2

印度 5.0 5.4 6.4 0.0 0.0

东盟五国 5.2 4.6 5.6 –0.4 0.2

(ASEAN-5)

新兴及发展中欧洲 2.8 2.8 2.9 0.4 0.0

拉美与加勒比地区 2.6 2.0 2.6 –0.5 –0.3

巴西 2.5 1.3 2.0 –0.6 –0.6

墨西哥 1.1 2.4 3.5 -0.6 0.0

中东、北非、

阿富汗及巴基斯坦 2.5 3.1 4.8 -0.2 0.2

撒哈拉以南非洲 5.4 5.4 5.8 0.0 0.2

南非 1.9 1.7 2.7 –0.6 0.0

(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
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