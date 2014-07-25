表格：IMF对2014和2015年全球GDP预测

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透华盛顿7月24日 - 国际货币基金组织(IMF)周四发布以下经济成长预测，这是IMF全球经济展望的更新报告。内容可参阅 。
预测值是经过通胀调整的年度百分比变动。与4月展望报告差异一栏，可能因四舍五入和购买力平价基准改变，而有所出入。
实际值 预测 与4月展望报告的差异
------ ------------ -------------------
2013 2014 2015 2014 2015
全球产出 3.2 3.4 4.0 –0.3 0.0
发达经济体 1.3 1.8 2.4 -0.4 0.1
美国 1.9 1.7 3.0 -1.1 0.1
欧元区 –0.4 1.1 1.5 0.0 0.1
德国 0.5 1.9 1.7 0.2 0.1
法国 0.3 0.7 1.4 -0.3 -0.1
意大利 –1.9 0.3 1.1 -0.3 0.0
西班牙 –1.2 1.2 1.6 0.3 0.6
日本 1.5 1.6 1.1 0.3 0.1
英国 1.7 3.2 2.7 0.4 0.2
加拿大 2.0 2.2 2.4 -0.1 0.0
其它发达经济体 2.3 3.0 3.2 0.0 0.0
新兴市场与
发展中经济体 4.7 4.6 5.2 -0.2 -0.1
独联体国家 2.2 0.9 2.1 –1.0 -1.1
俄罗斯 1.3 0.2 1.0 –1.1 –1.3
不含俄罗斯 4.2 2.4 4.4 -0.6 -0.6
新兴及发展中亚洲 6.6 6.4 6.7 -0.2 -0.1
中国 7.7 7.4 7.1 -0.2 -0.2
印度 5.0 5.4 6.4 0.0 0.0
东盟五国 5.2 4.6 5.6 –0.4 0.2
(ASEAN-5)
新兴及发展中欧洲 2.8 2.8 2.9 0.4 0.0
拉美与加勒比地区 2.6 2.0 2.6 –0.5 –0.3
巴西 2.5 1.3 2.0 –0.6 –0.6
墨西哥 1.1 2.4 3.5 -0.6 0.0
中东、北非、
阿富汗及巴基斯坦 2.5 3.1 4.8 -0.2 0.2
撒哈拉以南非洲 5.4 5.4 5.8 0.0 0.2
南非 1.9 1.7 2.7 –0.6 0.0
(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。