中美贸易：中国要求进口美国玉米干酒糟须持无转基因证明--美贸易组织

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透芝加哥7月24日 - 根据路透了解到的贸易组织信件的内容，中国目前要求进口美国玉米干酒糟(DDG)时必须携带认证材料，证明其中不含有MIR 162转基因成份。
一位贸易消息人士提供给路透的美国谷物协会信件称，中国进口检验检疫机构的这项新要求立即生效。
北美谷物出口协会(North American Export Grain Association，NAEGA)在给会员的信中指出，从7月24日开始，所有启运的玉米干酒糟若不符合认证材料要求，将被拒绝进口。
由于担心含有未经中国农业部批准的MIR 162转基因成份，中国当局在6月停止核发美国玉米干酒糟的进口许可。
中国是美国玉米干酒糟最大的买家，有关进口认证的消息传出后，芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 在周四早盘跌至合约新低，但随后缩减跌幅，较周三收盘仅微幅下跌。
玉米干酒糟现货价格最大跌幅为8%，交易商表示，这是因为市场预计出口需求将继续保持疲弱。
美国谷物协会在信中还表示，将不得不停止担任美国乙醇企业的代理机构向中国农业部提交登记资料，原因在于上述新规的出台，同时中国对有意向中国出口玉米干酒糟的美国乙醇企业进行新的登记监管。
未能立即联系到美国谷物协会和NAEGA对此置评。
谷物交易员和分析师表示，美国农业部不会核发零容忍的认证材料，因此这项监管政策的改变不大可能让中国恢复进口玉米干酒糟。
亦未能联系到美国农业部置评。(完)
(编译 郑茵 审校 于春红)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。