美国与加拿大经济指标预测--7月25日-8月1日****

欧洲汇市：英国首相要求提前举行大选后英镑跳升至12月中来最高
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
7月21日当周
7月25日(五)
-- 美国建筑许可年率(万户) 6月修正值 -- 96.3
1230 美国耐久财订单 6月 +0.5% -0.9%
扣除运输的耐久财订单 +0.6% 持平
扣除国防的耐久财订单 +0.6% +0.7%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.5% +0.7%
7月28日当周
7月28日(一)
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 7月初值 -- 61.1
服务业PMI 61.5 61.0
1400 美国成屋待完成销售指数 6月 -- 103.9
指数变动(较前月) -- +6.1%
7月29日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月26日当周 -- -0.4%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月26日当周 -- +3.7%
1300 美国CaseShiller 20个城市经季节调整房价指数(较前月) 5月 +0.2% +0.2%
未经季节调整房价指数(较前月) +1.2% +1.1%
房价指数(较上年同期) +10.1% +10.8%
1400 美国消费者信心指数 7月 85.5 85.2
1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业收入指数 7月 -- 16.9
7月30日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 7月25日当周 -- 349.4
再融资指数 -- 1,382.3
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 7月 +24.1 +28.1
1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率初值 第二季 +2.9% -2.9%
GDP最终销售 +1.2% -1.3%
GDP消费支出 -- +1.0%
GDP平减指数 +1.8% +1.3%
个人消费支出(PCE)物价指数 +1.5% +1.4%
核心PCE物价指数 +1.2% +1.2%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- -0.5%
(较上年同期) -- +3.4%
1800 美国联邦基金利率目标 -- --
量化宽松月度购债规模(亿美元) -- 350
7月31日(四)
1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 7月 -- 3.1434
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 5月 -- +0.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月26日当周 -- 28.4
四周均值(万人) -- 30.2
续请失业金人数(万人) 7月19日当周 -- 250
1230 美国企业雇佣成本 第二季 +0.5% +0.3%
1345 美国芝加哥联邦储备银行采购经理人指数(PMI) 7月 63.0 62.6
8月1日(五)
-- 美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数 6月 -- +2.5%
-- 美国整体汽车销售年率(万辆) 7月 1,665 1,698
1230 美国个人所得(较前月) 6月 +0.4% +0.4%
个人支出(较前月) +0.5% +0.2%
实质个人支出(较前月) -- -0.1%
PCE物价指数(较前月) -- +0.2%
(较上年同期) -- +1.8%
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) -- +1.5%
1230 美国非农就业岗位(万个) 7月 增加23 增加28.8
民间就业岗位(万个) 增加23 增加26.2
制造业就业岗位(万个) 增加1.4 增加1.6
政府就业岗位(万个) -- 增加2.6
失业率 6.1% 6.1%
平均时薪 +0.2% +0.2%
平均每周工时 34.5 34.5
1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI 8月 -- 53.5
1345 美国Markit制造业PMI 7月终值 -- 56.3
1355 美国密西根大学消费者信心指数 7月终值 83.0 81.3
现况指数 97.6 97.1
预期指数 72.8 71.1
一年通胀预期 -- 3.3%
五年通胀预期 -- 2.6%
1400 美国建筑支出 6月 +0.5% +0.1%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 7月 56.0 55.3
ISM制造业投入物价分项指数 60.0 58.0
ISM制造业就业分项指数 53.2 52.8
ISM制造业新订单分项指数 -- 58.9 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 徐文焰；审校 张荻)
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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