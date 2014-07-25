中国新股：周三申购的五只新股冻结资金4,155亿元，打新规模再扩容

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海7月25日 - 路透统计数据显示，周三网上申购的五只新股共冻结资金4,155亿元人民币，显示目前投资者对新股申购热情相当高。若加上周四申购的四只新股，本轮新股冻结资金很可能会超过6月18日新股重启时5,617.4亿元的首轮新股冻结资金规模。
从各家新股公司的公告来看，五只新股均启用回拨机制，回拨后的网上中签率介于0.3%-0.89%之间，平均值为0.61%，与前一批新股的平均水平接近。新股发行规模最大的川仪股份网上中签率最高，达0.895%。
网下方面，除了天华超净配售比率稍高(1.56%)，其余四只新股回拨后的网下配售比率介于0.1%-0.19%之间，平均仅0.14%，低于前一批新股平均水平。
周三和周四启动网上申购的新股，其冻结资金将于下周一和周二陆续解冻。中金此前预计，这一轮新股申购冻结资金规模可能会超过7,000亿元。
最近发行的新股上市后表现强劲，吸引大量资金云集新股市场，同期沪深证交所的短期回购利率大幅上涨，周四隔夜回购一度突破20%。根据国泰君安证券的统计，截至7月15日，6月中旬IPO发行上市的新股共有9只，上市后连续涨停，短期涨幅区间达到65%-294%，平均涨幅193%。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。