中国新股：周三申购的五只新股冻结资金4,155亿元，打新规模再扩容

路透上海7月25日 - 路透统计数据显示，周三网上申购的五只新股共冻结资金4,155亿元人民币，显示目前投资者对新股申购热情相当高。若加上周四申购的四只新股，本轮新股冻结资金很可能会超过6月18日新股重启时5,617.4亿元的首轮新股冻结资金规模。

从各家新股公司的公告来看，五只新股均启用回拨机制，回拨后的网上中签率介于0.3%-0.89%之间，平均值为0.61%，与前一批新股的平均水平接近。新股发行规模最大的川仪股份网上中签率最高，达0.895%。

网下方面，除了天华超净配售比率稍高(1.56%)，其余四只新股回拨后的网下配售比率介于0.1%-0.19%之间，平均仅0.14%，低于前一批新股平均水平。

周三和周四启动网上申购的新股，其冻结资金将于下周一和周二陆续解冻。中金此前预计，这一轮新股申购冻结资金规模可能会超过7,000亿元。