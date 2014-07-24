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亚洲 | 2014年 7月 25日 星期五 07:59 BJT

《香港报摘》--经济日报7月25日

* 头版头条：

--沪港通如箭在弦，资金流入推动港股“价量齐升”，作为股市营运者的港交所 获券商接力唱好。

* 其他：

--受惠于分拆港灯 录得的一次性收益，电能实业 以及长江基建 今年上半年纯利分别大增10.8倍及3.67倍，惟核心盈利却较市场预期逊色。

--华侨银行 在提出要约全面收购永亨银行 的限期前，永亨第三大股东安本资产管理答允出售永亨7.4%股权。

--在香港经营Harvey Nichols等品牌零售的廸生创建 称，预期截至9月底止半年业绩可能录得亏损，因经营所在的零售市场，尤其本港、中国及新加坡大幅放缓。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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