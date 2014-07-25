《路透晚报》--7月25日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《热点聚焦》中国应尽快降息以降低企业融资成本和债务负担

降低企业融资成本和债务负担，已成为中国政府在经济转型过程中致力解决的首要问题。尽管本周召开的国务院常务会议明确提出10条金融支持实体经济举措，但市场人士分析称，除此之外，全面降息亦应纳入稳增长的政策选项，并应尽快推出。

--中国金融：银监会称严控信用风险扩散，及时处置仓单融资等风险

中国银监会周五表示，要严格控制信用风险扩散，重点监控房地产、政府融资平台、产能严重过剩等领域,及时处置互保联保、担保圈、担保链、企业群和各类仓单融资风险等；下一阶段要坚决守住不发生系统性区域性金融风险的底线。

--中国食品：上海监管部门查访581家涉嫌使用福喜过期肉的食品企业

中国食品监管部门调查最近爆出的快餐食品安全问题，查访了近600家餐馆、企业和食品分销商。该事件卷入多个国际品牌，连香港甚至远在日本的分店都被波及。

--表格：台湾6月M2年增率5.74%较上月放缓，因银行投资与放款成长趋缓

台湾央行周五公布，6月货币总计数M2年增率为5.74%，较上月5.91%放缓，主因银行投资和放款成长趋缓。

【金融】

--中港个股：交行上报实施混合所有制申请，拟开国有银行试点先河--消息

两位熟悉情况的消息人士周五透露，以资产计中国第五大银行--交通银行已上报“实施混合所有制”的申请，若获批准，将开启国有银行试点的先河。

--中国金融：由腾讯等企业发起的三家民营银行获准筹建--银监会

中国银监会主席尚福林周五称，近日已正式批准三家民营银行的筹建申请，分别是：腾讯、百业源、立业为主发起人,在广东省深圳市设立深圳前海微众银行；正泰、华峰为主发起人，在浙江省温州市设立温州民商银行，以及华北、麦购为主发起人，在天津市设立天津金城银行。

--中港个股：淡马锡控股出脱新华保险所有股票，筹资2.76亿美元

新加坡国有投资机构淡马锡控股周五表示，已将手中余下的所有新华保险股票售出，过去一年新华保险股价已累计涨27%。

【固定收益】

--《中国信用市场观察》PSL效应降低进一步宽松概率

本周有关万亿PSL（抵押补充贷款)操作的市场传言，推动了中国股债市难得的双涨局面。尽管国务院会议多措并举缓解企业融资成本高问题，推升市场降息预期，但基于PSL的宽松效应，料实际降息可能性较小。

--新债招标：中国六月期贴现国债定位偏高，配置盘稍弱交易盘博边际主导

中国财政部周五招标发行的六个月期贴现国债定位较高。尽管资金面已转松，二级市场收益率也小幅走低，且该期债认购倍数尚可，但配置盘参与度偏低，拉高了中标结果。

--新债招标：中国进出口行两期债定位偏低，受午后现券收益率下行带动

中国进出口银行周五招标的五年期固息增发债定位低于预期，同时招标的六个月贴现金融债收益率亦明显低于二级市场，主要受午后现券收益率的一波明显下行带动。

--中国债市动态：现券收益率小幅下行，机构对短期资金信心增加

中国银行间市场周五现券趋暖，收益率震荡中小幅下行；交易员表示，新股申购的集中期逐渐渡过，有助机构增强对短期资金面的信心。

--中国货币市场：批量IPO退场资金面进一步改善，供给充分短期预期较乐观

中国银行间资金市场周五隔夜回购利率持稳，七天和14天品种则下行略明显。本周批量IPO申购已结束，加之今日有部分银行获得例行存款准备金退缴，各期限资金供给较前期进一步增加。

--中国债市：IRS继续走低，因资金面进一步改善且预期平稳

中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准)周五继续小幅走低。交易员表示，伴随着资金面的逐步改善，资金利率亦节节回落，带动IRS短端品种延续下行走势，幅度在3-5bp(基点)左右，长端品种则变化不大。

--中国票据市场：转贴利率本周先升后降，票源不多月末前易跌难涨

中国票据市场本周转贴利率先升后降，因周初市场备战密集IPO，资金面略显紧张。不过随着流动性的缓和，转贴利率应声走低，至目前已低于上周同期水平。

【外汇】

--中国汇市：人民币收高日内短暂升破6.19元，因客盘结汇和息差交易

中国人民币兑美元周五收高，日内短暂突破6.19元阻力 位后缩窄升幅。交易员称，短期内看到掉期和即期市场均呈现美元卖压，除客盘结汇确实偏 多之外，也有息差交易推动的因素。

--人民币衍生品：境内美元掉期升水回落，因本币资金面偏松及息差交易推动

中国境内美元兑人民币掉期曲线周四起明显回落，其中一年期升水回落至1,000点下方，因人民币资金面有所放松，且即期市场和掉期市场存在息差交易机会，在两个市场均产生美元卖压。

--离岸人民币：华夏香港与美国VAN ECK推出海外首支涵盖A股创业板指数ETF

中国资产管理公司华夏基金的香港分支周五与美国基金公司Van Eck Global合作推出海外首支将中国A股创业板纳入投资标的之指数ETF（交易所买卖基金），预料初始人民币合格境外机构投资者(RQFII)规模为5亿元。

--离岸人民币：四川发展发行首支附银行提供备用授信点心债，利率5.15%

四川省政府地方投融资平台--四川发展（控股）周四发行10亿元人民币三年期点心债券，发行利率为5.15%。该支点心债在离岸首次采用银行提供的备用授信，其是否可开拓出地方国有企业境外融资新结构、新路径值得观察。

【证券/行业】

--中国个股：申银万国换股合并宏源证券，每股宏源可换2.049股申万股票

中国两家大型券商--宏源证券与申银万国的重组计划周五终于水落石出。申银万国将换股吸收合并宏源证券，换股比例为1:2.049，即每股宏源证券股票可以换得2.049股申银万国股票。

--中国股市：沪综指收升1%至逾三个月新高，有色钢铁带动大盘四连涨

中国股市沪综指周五收升1%再创逾三个月新高，有色金属、钢铁股接力，带动大盘连续第四日上涨。分析师指出，市场连续放量反弹令投资者信心有所恢复，盘中板块轮番表现，但目前已累积一定升幅，短线续升空间已不大。

--《技术分析》中国股市沪综指突破平台，短线料冲高回落

中国股市沪综指本周连续放量上扬，年内第三度明显突破2,050点附近平行震荡区域，3个月来首次收于2,100点之上，令多头气势大增。技术面显示，年线位置2,091点短时间有效突破机率不大，2,140-2,160点区间附近更有中长期技术压力横亘，短线股指冲高后仍有回落要求，2,100之上的中长期压力尚需反复震荡消化。

--《中国大宗商品综述》铁矿石贸易定价模式新选择：基差定价

中国首单铁矿石基差贸易合同履约，给长协定价模式崩溃后的铁矿石行业提供了更大想象空间，“期货价格+基差”的定价模式至少为产业链客户提供了一种新的选择。

--中国金属：国储局收储氧化钼和钴等战略工业金属--消息人士

欧洲和亚洲的业界消息人士称，中国已买入近3,000吨氧化钼，为20年来首次，此举旨在帮助国内因信贷紧张而身处困境的生产企业。氧化钼常用于强化钢材。

--中港个股：中国石油打算将东部管道公司出售给持股的合资公司--消息

三位熟悉内情的消息人士对路透表示，中国石油 0857.HK 正在重新考虑出售旗下价值数十亿美元的天然气管道资产的计划，可能准备将其出售给一家关联公司。

--中国企业：华电集团计划整体上市，下半年印发资产整合方案--报载

中国证券报周五报导华电集团权威人士称，该公司已经制定出改革路线图，包括以公司整体上市为方向，推动上市公司对集团资产的整合，最终让符合条件的资产全部进入上市公司平台。集团下半年有望印发资产整合、煤炭产业专业化管理等改革方案。

--《台湾金融市场一周展望》美联储会议及数据令股市严阵以待，台币则处'休假模式'