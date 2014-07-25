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亚洲 | 2014年 7月 25日 星期五 08:06 BJT

表格：外资上周在日本股市转为买超，日本投资者继续买超海外债券

路透东京7月25日 - 日本财务省周五公布的资本流动数据显示，外资截至7月19日当周转为买超日本股票。

外资7月19日当周在日本股市买超1,392亿日圆，前一周为卖超1,606亿日圆。

日本投资人最近一周买超海外债券1,161亿日圆，前一周为买超6,816亿日圆。

下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

外资在日本投资(负值代表卖超)：

股市 债市 货币市场

7月13日-7月19日 +139.2 +450.3 +253.7

7月 6日-7月12日 -160.6r +1.0r -1,218.3

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

股市 债市 货币市场

7月13日-7月19日 +163.0 +116.1 +90.1

7月 6日-7月12日 +71.9 +681.6r -26.2

6月29日-7月 5日 +163.8 -295.9r -33.7

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完) (编译 李爽 审校 王兴亚)
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