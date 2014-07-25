《中国报摘》--中国证券报7月25日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 头版头条:
--中国华电集团正全面推进国企改革，已经制定出改革路线图：公司将着力推进资产运营改革，以公司整体上市为方向，推动上市公司对集团资产的整合，最终让符合条件的资产全部进入上市公司平台。
* 其他:
--种种迹象显示，随着供需关系逆转，房地产政策方向正悄然向“刺激需求”、“去库存”转变。分析人士认为，如出现实质性刺激政策，房地产市场可能出现短暂而温和的回暖。在楼市调整大周期中，市场很难再现大起大落。
--国家税务总局新闻发言人郭晓林表示，上半年因实施营改增减税851亿元人民币，包括试点纳税人因税制转换减税385亿元，非试点纳税人因增加抵扣减税466亿元。营改增试点推进两年多以来，超过96%的试点纳税人税负不同程度下降，减税总规模达2,679亿元。
--中诚信托对其投资者表示，规模高达13亿元的“诚至金开2号”将延期，并力争在15个月内完成信托财产的处置变现工作。
--宁波银行 公告称，公司23日收到股东雅戈尔 的函，截至7月23日，雅戈尔持有公司股份35,067.2621万股，持股比例由2007年7月19日的7.16%增加至目前的12.16%，增持比例已达到公司总股本的5%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 林高丽)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。