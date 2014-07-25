《中国报摘》--中国证券报7月25日

* 头版头条:

--中国华电集团正全面推进国企改革，已经制定出改革路线图：公司将着力推进资产运营改革，以公司整体上市为方向，推动上市公司对集团资产的整合，最终让符合条件的资产全部进入上市公司平台。

* 其他:

--种种迹象显示，随着供需关系逆转，房地产政策方向正悄然向“刺激需求”、“去库存”转变。分析人士认为，如出现实质性刺激政策，房地产市场可能出现短暂而温和的回暖。在楼市调整大周期中，市场很难再现大起大落。

--国家税务总局新闻发言人郭晓林表示，上半年因实施营改增减税851亿元人民币，包括试点纳税人因税制转换减税385亿元，非试点纳税人因增加抵扣减税466亿元。营改增试点推进两年多以来，超过96%的试点纳税人税负不同程度下降，减税总规模达2,679亿元。

--中诚信托对其投资者表示，规模高达13亿元的“诚至金开2号”将延期，并力争在15个月内完成信托财产的处置变现工作。