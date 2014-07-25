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亚洲 | 2014年 7月 25日 星期五 08:08 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--7月25日-8月1日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。
 
 日期   时间   国家   规模    发行细节
 7/25          日本           提高流动性标售
 7/28          意大           零息/BTP债券标售
               利             
 7/28   1350   法国           标售国库券(BTF)
 7/28          美国           标售两年期公债
 7/29          美国           标售五年期公债
 7/29          意大           债券标售
               利             
 7/29          日本           标售两年期公债
 7/30          意大           中长期债券标售
               利             
 7/30          美国           七年期公债
 7/30          美国           两年期浮息公债
 7/31          日本           三个月期贴现国库券
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 李爽  审校 王兴亚)
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