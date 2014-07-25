中国个股：海润光伏计划三年内投资约60亿元在河北邢台发展屋顶光伏

海润光伏近日与河北省邢台市发改委签署战略合作协议，海润光伏以租用屋顶的方式与邢台区域内的企业合理协商，邢台政府各相关部门积极帮助协调提供厂房屋面，促成海润光伏以合理条件落实项目建设所需合格屋顶，同时积极配合协调太阳能光伏发电项目接入并网事宜。实现并网后，海润光伏要为提供屋面的企业提供优惠电价。