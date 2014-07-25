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亚洲 | 2014年 7月 25日 星期五 08:26 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--7月25日-8月1日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月25日(五)

莫斯科--俄罗斯央行公布利率决定。

墨西哥城--墨西哥央行将公布最新货币政策会议的会议记录(1500)。

7月26日(六)

曼谷--泰国央行、太平洋中央银行行长会议(EMEAP)和欧洲央行共同主办的第七次东亚及太平洋中央银行会议-欧元体系高阶对话后，欧洲央行副总裁冈斯坦西欧召开新闻发布会。

7月28日(一)

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定(1300)。

7月29日(二)

暂无重要经济事件预告。

7月30日(三)

暂无重要经济事件预告。

7月31日(四)

马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议。

布拉格--捷克央行召开货币政策会议。

8月1日(五)

暂无重要经济事件预告。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 杜明霞)
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