《香港报摘》--信报7月25日

* 头版头条：

--多只上市不足半年的新股先后发出盈利预警，而日前股价三日内暴跌53%的福建男仕休闲服商诺奇 更传出公司主席丁辉及其妻陈瑞英因涉嫌诈骗及欠下巨款，经已潜逃。

* 其他：

--港交所 旗下伦敦金属交易所（LME）公布，与市场基础设施供应商MarketPrizm合作推出称为LMEnet的新网络，可以更便利高频交易商。

--富卫保险与主要银保合作伙伴交银香港推出联营信用卡，下阶段拟合作特许经销医疗及危疾保障产品等，待富卫在上海设立代办处后，双方将进一步合作发展内地市场。

--中兴通讯 终端业务首席执行官曾学忠称，公司上半年的全球手机出货量达2,800万部，当中4G智能手机出货量1,500万部，较预期好。

--ASM太平洋 行政总裁李伟光表示，受惠于大批后工序设备及SMT设备业务未完工订单，预测公司第三季营业额将有双位数增长。（完）

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