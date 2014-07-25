《香港报摘》--信报7月25日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 头版头条：
--多只上市不足半年的新股先后发出盈利预警，而日前股价三日内暴跌53%的福建男仕休闲服商诺奇 更传出公司主席丁辉及其妻陈瑞英因涉嫌诈骗及欠下巨款，经已潜逃。
* 其他：
--港交所 旗下伦敦金属交易所（LME）公布，与市场基础设施供应商MarketPrizm合作推出称为LMEnet的新网络，可以更便利高频交易商。
--富卫保险与主要银保合作伙伴交银香港推出联营信用卡，下阶段拟合作特许经销医疗及危疾保障产品等，待富卫在上海设立代办处后，双方将进一步合作发展内地市场。
--中兴通讯 终端业务首席执行官曾学忠称，公司上半年的全球手机出货量达2,800万部，当中4G智能手机出货量1,500万部，较预期好。
--ASM太平洋 行政总裁李伟光表示，受惠于大批后工序设备及SMT设备业务未完工订单，预测公司第三季营业额将有双位数增长。（完）
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路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。