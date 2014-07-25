《全球汇市》美元和欧元受到支撑，因美国和欧洲数据乐观

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
“对俄罗斯实施进一步制裁的前景，对欧元而言同样是一个潜在的负面因素。我们认为欧元不是俄罗斯/乌克兰近期情势的安全港，特别是考虑到欧洲对该地区有很高程度的曝险，”他们在给客户的报告中称。
英镑兑美元 报1.6990美元，隔夜自一个月低点1.6967拉回，此前公布的零售销售数据逊于预期，使得快速升息的可能性蒙上更多疑云。
市场焦点在于英国0830GMT公布的第二季国内生产总值(GDP)。
英国第二季经济料较前季增长0.8%，若增速超出预期，或将进一步支持英镑自一个月低点开始的反弹之势。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3466 1.3463 +0.02 -2.03 1.3745
美元/日圆 101.75 101.81 -0.06 -3.37 105.30
欧元/日圆 137.02 137.07 -0.04 -5.33 144.73
美元/瑞郎 0.9023 0.9024 -0.01 +1.06 0.8928
英镑/美元 1.6989 1.6984 +0.03 +2.62 1.6556
美元/加元 1.0745 1.0743 +0.02 +1.18 1.0620
澳元/美元 0.9418 0.9418 +0.00 +5.67 0.8913
新西兰元/美元 0.8582 0.8571 +0.13 +4.58 0.8206
澳元/日圆 95.840 95.880 -0.04 +2.12 93.850
新西兰元/日圆 87.320 87.260 +0.07 +1.05 86.410
英镑/日圆 172.88 172.91 -0.02 -0.83 174.33
澳元/新西兰元 1.0969 1.0982 -0.12 +1.12 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞/于春红/王兴亚；审校 张涛/李婷仪)
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