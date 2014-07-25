中国税收：上半年全国税收收入55,878亿元 同比增长7.9%--国税总局

路透北京7月25日 - 中国国家税务总局称，今年上半年全国税务部门组织税收收入55,878亿元人民币，同比增长7.9%。

周五刊登在国税总局网站上的新闻稿显示，上半年因实施营改增减税851亿元，包括试点纳税人因税制转换减税385亿元，非试点纳税人因增加抵扣减税466亿元。

营改增自2012年试点以来至今年6月，减税总规模已达2,679亿元。已纳入试点的342万户纳税人中，超过96%的纳税人税负不同程度下降。

今年1月1日，铁路运输和邮政业纳入试点，6月1日，电信业实现税制转换，目前营改增试点范围已覆盖交通运输业、邮政业、电信业和部分现代服务业。

国税总局新闻发言人王陆进表示，今年以来来自三产的税收增速和比重持续明显高于二产。而二产中现代制造业税收增幅高于传统制造业。上半年，汽车制造业税收增长20.2%，计算机、通信和其他电子设备制造业税收增长15.6%，电气机械和器材制造业税收增长13.1%，均明显高于石油、金属、化工等传统制造业。