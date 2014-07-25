《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月25日

路透香港7月25日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较。(1美元=7.7502港元<HKD= >) 美股道琼工业指数 周四收低2.83点，或0.02%，报17,083.8点。因企业季报显示的经济状况不一 致。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 180.350 0.87 18550 13.977 0.41 中国铝业 11.080 -0.98 28106 3.435 0.73 中国移动 54.850 0.75 214627 85.020 -0.15 中国人寿 42.450 2.41 43974 21.933 -0.30 中石油 140.680 1.02 34396 10.903 0.03 中石化 98.230 -0.92 63989 7.613 -0.48 汇丰控股 52.640 1.60 1399508 81.594 1.05 中电信 54.810 3.07 13736 4.248 -0.05 中国联通 16.700 1.40 75359 12.943 0.02 兖州煤业 7.910 1.41 18626 6.130 -0.32 华能国际 48.320 -1.21 13857 9.362 0.78 南方航空 16.280 2.20 30671 2.523 -0.26 东方航空 15.420 0.26 11656 2.390 -1.23 中芯国际 4.760 -0.83 42925 0.738 -1.62（完 ）