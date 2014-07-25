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亚洲 | 2014年 7月 25日 星期五 08:20 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月25日

路透香港7月25日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较。(1美元=7.7502港元<HKD=
 >)
                                                                                          
 美股道琼工业指数      周四收低2.83点，或0.02%，报17,083.8点。因企业季报显示的经济状况不一
 致。            
                                                                                          
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       180.350    0.87      18550            13.977       0.41
 中国铝业                      11.080   -0.98      28106             3.435       0.73
 中国移动                      54.850    0.75     214627            85.020      -0.15
 中国人寿                      42.450    2.41      43974            21.933      -0.30
 中石油                       140.680    1.02      34396            10.903       0.03
 中石化                        98.230   -0.92      63989             7.613      -0.48
 汇丰控股                      52.640    1.60    1399508            81.594       1.05
 中电信                        54.810    3.07      13736             4.248      -0.05
 中国联通                      16.700    1.40      75359            12.943       0.02
 兖州煤业                       7.910    1.41      18626             6.130      -0.32
 华能国际                      48.320   -1.21      13857             9.362       0.78
 南方航空                      16.280    2.20      30671             2.523      -0.26
 东方航空                      15.420    0.26      11656             2.390      -1.23
 中芯国际                       4.760   -0.83      42925             0.738      -1.62（完
 ）
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