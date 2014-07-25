欧洲金融：葡萄牙圣灵银行最大股东ESFG申请债权人保护

路透里斯本7月24日 - 葡萄牙圣灵银行 最大的股东圣灵金融集团(ESFG)周四申请债权人保护，该银行未来归属前景也因此变得更加不确定。

在不到一周时间里，ESFG成为第三家申请保护的Espirito Santo家族控股企业。自今年稍早Espirito Santo家族旗下一控股企业爆出会计违规行为后，该家族面临的问题不断升级。

ESFG申请保护，对于圣灵银行的影响最为严重。

该集团是圣灵银行最大的股东，持有20%的股权，并已经向后者借款逾8亿欧元。

ESFG在声明中称，该集团已申请控制管理，因无力偿还其商业票据项目中的负债以及其它债务。

根据圣灵银行7月3日公布的声明，截至6月底，ESFG的无担保外部债务为8.302亿欧元，同时还为两家下属分支担保4.70亿欧元债务。(完)