《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月25日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
*工商时报：
--台湾生物科技大展昨日登场，副总统吴敦义致词时表示，国内新药研发捷报频传，到今年3月为止，已有70家、159项生技新药获得药证或临床试验成功，生技产业整体市值超过9,000亿台币，很快就能成为〞新兆元产业〞，显示生技业已进入丰收期。
--金管会主委曾铭宗主持银行的总经理会议，检视半年来挺文创的成效，到6月底银行已较去年底增加323亿元的创意产业授信，与今年设定要增加500亿台币的目标相比，达成率达64.6%。
*经济日报：
--财政部昨日召开房地合一课税首场座谈会，达成五项意见共识，包括自用住宅、农地、长期持有者出售土地将给予租税减免、土地增值税采较有利的〞以税抵税〞制等，课税雏形显现。
--行政院长江宜桦昨日初步敲定，明年度科技预算包含科发基金填补，与今年法定预算963.8亿台币相当，勉强保住零成长。江宜桦也要求各部会扩大科技应用，点火物联网等科技新趋势。
--根据公股最新掌握的讯息，彰银 倾向在11月召开临时股东会改选董监事，公、民股双方进入备战状态，泛公股持股已达20%以上，为求大股东间和谐，公股不排除循往例在委托书大战开打前，先跟民股协商。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。