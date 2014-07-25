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亚洲 | 2014年 7月 25日 星期五 08:28 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月25日

*工商时报：

--台湾生物科技大展昨日登场，副总统吴敦义致词时表示，国内新药研发捷报频传，到今年3月为止，已有70家、159项生技新药获得药证或临床试验成功，生技产业整体市值超过9,000亿台币，很快就能成为〞新兆元产业〞，显示生技业已进入丰收期。

--金管会主委曾铭宗主持银行的总经理会议，检视半年来挺文创的成效，到6月底银行已较去年底增加323亿元的创意产业授信，与今年设定要增加500亿台币的目标相比，达成率达64.6%。

*经济日报：

--财政部昨日召开房地合一课税首场座谈会，达成五项意见共识，包括自用住宅、农地、长期持有者出售土地将给予租税减免、土地增值税采较有利的〞以税抵税〞制等，课税雏形显现。

--行政院长江宜桦昨日初步敲定，明年度科技预算包含科发基金填补，与今年法定预算963.8亿台币相当，勉强保住零成长。江宜桦也要求各部会扩大科技应用，点火物联网等科技新趋势。

--根据公股最新掌握的讯息，彰银 倾向在11月召开临时股东会改选董监事，公、民股双方进入备战状态，泛公股持股已达20%以上，为求大股东间和谐，公股不排除循往例在委托书大战开打前，先跟民股协商。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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