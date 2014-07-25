《中国报摘》--其他报纸重要消息7月25日

**上海证券报**

--对于上海国资国企改革，上海市长杨雄指出，下一步要实质性启动国资流动平台。这意味着，被视为下半年发展重点的两大平台，将会有实质性推进。

--自本月18日中国通信设施服务股份有限公司成立后，便成为各方关注的焦点。24日，工信部新闻发言人张峰表示，在该公司的制度设计上，已经为混合所有制的发展留有接口，到时会引入民间资本并择机上市。

--动力煤价格指数跌破500之际，中国煤炭工业协会会长王显政介绍，国家发改委、能源局近期连续三次组织有关部门，研究协调相关事项。包括控制煤炭总量，清理不合理收费，规范煤炭进出口等政策的落实，制约煤炭平稳运行的突出矛盾和问题将逐步得到解决。

**证券时报**

--万科A 北京公司昨日首次对外发布“写字楼”大战略，全部覆盖从高端到低端的企业需求。北京万科总经理毛大庆认为，本轮房地产市场调整期预计还将持续一年多才能结束，明年的住宅市场将会回归理性。

--深圳证券交易所日前兵分十路走进北京、上海、山东、山西等地数十家上市公司，进行一线调研，为下一步持续推进监管转型收集意见。

--浙江省财政厅副厅长王广兵表示，浙江生态财政政策体系将重点支持四项工作。其中，“五水共治”的政策和资金保障被列在首位，浙江省级财政未来七年将筹措600亿元用于治水，同时通过财政资金的杠杆引导，吸引金融资本和社会资本广泛参与。

**人民日报**

--央行上海总部称，自6月27日起外币利率市场化改革试点从自贸试验区扩大到上海市，近一个月来的市场监测情况表明，外币存款市场量价平稳，改革试点效果符合预期。（完）