《中国重要政经日程》--7月25日

==========================今日重要政经日程==========================

7/25（周五）

--由中国煤炭工业协会和大连市人民政府共同主办的“2014’夏季全国煤炭交易会暨东北亚煤炭交易会”定于2014年7月24日-25日在辽宁省大连市召开。

--2014中国-拉美经贸合作论坛于7月23-25日在北京举行。

--人力资源和社会保障部于15时在人社部西院（东城区和平里中街12号）主楼216会议室召开新闻发布会，介绍2014年第二季度人力资源和社会保障工作进展情况。

==========================近期重要政经日程==========================

7/26（周六）

--第五届中国小额信贷创新论坛在北京举行。

7/29（周二）

--2014中国（北京）国际能源峰会于7月29-30日在北京举行。

8/1（周五）

--由中国城市和小城镇改革发展中心、财讯传媒集团主办的2014’崇礼 中国城市发展国际论坛于2014年8月1-2日在河北省张家口市崇礼县举行。

8/28（周四）

--“中国策划(咨询)行业星级企业品牌评价暨第七届中国策划大会”定于8月28日在江西省新余市召开。

9/1（周一）

--由中国企业联合会、中国企业家协会主办的“2014中国500强企业高峰论坛”定于9月1日-3日在重庆举行。

9/10（三）

--2014中国国际黄金大会在北京召开，至12日。

9/18（周四）

--第五届中国海洋油气工程峰会在上海举行，至19日。

注: * 代表新增日程