离岸人民币：离岸债券流动性充裕且利率在低位，是发行好时机--花旗高管
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
路透北京7月25日 - 以下为中国国家统计局、海关等公布中国主要宏观经济数据的日程 ： 公布日期 经济指标 数据日期 7月 7/27 规模以上工业企业利润 1-6月 8月 8/1 官方制造业PMI 7月 汇丰制造业PMI终值 7月 8/3 官方非制造业PMI 7月 8/8 进出口贸易数据 7月 8/9 工业生产者出厂价格指数(PPI) 7月 居民消费价格指数(CPI) 7月 8/13 固定资产投资(不含农户) 7月 社会消费品零售总额 7月 工业增加值 7月 房地产投资和销售情况月度报告 7月 8/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 7月 8/21 汇丰中国制造业PMI初值 8月 8/28 规模以上工业企业利润 1-7月 9月 9/1 官方制造业PMI 8月 汇丰制造业PMI终值 8月 9/3 官方非制造业PMI 8月 9/8 进出口贸易数据 8月 9/11 工业生产者出厂价格指数(PPI) 8月 居民消费价格指数(CPI) 8月 9/13 固定资产投资(不含农户) 8月 社会消费品零售总额 8月 工业增加值 8月 房地产投资和销售情况月度报告 8月 9/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 8月 9/23 汇丰中国制造业PMI初值 9月 9/27 规模以上工业企业利润 1-8月 9/30 汇丰制造业PMI终值 9月 10月 10/1 官方制造业PMI 9月 10/3 官方非制造业PMI 9月 10/13 进出口贸易数据 9月 10/15 工业生产者出厂价格指数(PPI) 9月 居民消费价格指数(CPI) 9月 10/21 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 固定资产投资(不含农户) 9月 社会消费品零售总额 9月 工业增加值 9月 房地产投资和销售情况月度报告 9月 10/23 汇丰中国制造业PMI初值 10月 10/24 70个大中城市住宅销售价格月度报告 9月 10/28 规模以上工业企业利润 1-9月 11月 11/1 官方制造业PMI 10月 11/3 官方非制造业PMI 10月 汇丰制造业PMI终值 10月 11/8 进出口贸易数据 10月 11/10 工业生产者出厂价格指数(PPI) 10月 居民消费价格指数(CPI) 10月 11/13 固定资产投资(不含农户) 10月 社会消费品零售总额 10月 工业增加值 10月 房地产投资和销售情况月度报告 10月 11/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 10月 11/20 汇丰中国制造业PMI初值 11月 11/27 规模以上工业企业利润 1-10月 12月 12/1 官方制造业PMI 11月 汇丰制造业PMI终值 11月 12/3 官方非制造业PMI 11月 12/8 进出口贸易数据 11月 12/10 工业生产者出厂价格指数(PPI) 11月 居民消费价格指数(CPI) 11月 12/12 固定资产投资(不含农户) 11月 社会消费品零售总额 11月 工业增加值 11月 房地产投资和销售情况月度报告 11月 12/16 汇丰中国制造业PMI初值 12月 12/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月 12/27 规模以上工业企业利润 1-11月 注: 1、本表中的公布日期为国家统计局初步计划，如有变化将及时更新。 详情请查看国家统计局网站 here 2、年度和季度国民经济运行情况新闻发布会上，国内生产总值将一并公布。(完）
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
加州斯坦福--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、FED副主席费舍尔。
台湾将于下周一公布4月出口数据，料显示连续第七个月增长，而且尽管动能可能放缓，但应该会预示经济复苏仍在继续。(完) (编译 陈宗琦/刘秀红；审校 张若琪/王颖)