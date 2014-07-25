全球金市：金价或连续第二周下跌，因经济数据强劲且股市上涨

周四数据显示，美国上周初请失业金人数降至近八年半最低水平，暗示劳动力市场复苏势头增强 。金价随后承压。

汇丰7月中国制造业PMI初值创下18个月高位 ，提振全球股市。

由于加沙地带的暴力冲突持续，且西方与俄罗斯因乌克兰问题而关系依然紧张，金价本周多数时间保持在每盎司1,300美元上方。

但经济数据强劲打击了金市人气，全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的黄金持仓量减少3.6吨。

中国通过香港对海外黄金的净购买量在6月降至17个月低点，因人民币贬值抑制国内消费者的需求，同时大陆直接进口黄金的交易较为繁荣。(完)

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