全球金市：金价或连续第二周下跌，因经济数据强劲且股市上涨

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
周四数据显示，美国上周初请失业金人数降至近八年半最低水平，暗示劳动力市场复苏势头增强 。金价随后承压。
汇丰7月中国制造业PMI初值创下18个月高位 ，提振全球股市。
由于加沙地带的暴力冲突持续，且西方与俄罗斯因乌克兰问题而关系依然紧张，金价本周多数时间保持在每盎司1,300美元上方。
但经济数据强劲打击了金市人气，全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的黄金持仓量减少3.6吨。
中国通过香港对海外黄金的净购买量在6月降至17个月低点，因人民币贬值抑制国内消费者的需求，同时大陆直接进口黄金的交易较为繁荣。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/郑茵 审校 张涛/王兴亚)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。