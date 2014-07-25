中国个股：雅戈尔去年四季度起增持宁波银行，新增股份占比逾5%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海7月25日 - 中国宁波银行股份有限公司 周五公告称，自2013年四季度起，原有股东雅戈尔 连续增持该公司股份，至今累计增持规模占总股份比例超过5%。
刊登在深圳证券交易所的公告显示，去年四季度至今年7月，雅戈尔共计买入宁波银行1.55亿股，增持部分占总股份比例为5.38%。截至7月23日，雅戈尔持有宁波银行股份 份3.51亿股，占总股本的12.16%。
2007年7月19日宁波银行上市时，雅戈尔持有1.79亿股，占总股本7.16%；2010年10月，通过非公开发行认购股票7,050万股，累计持有2.495亿股，占总股本的8.65%。
雅戈尔以服装起家，随后业务范围扩大至房地产及投资等。除宁波银行外，此前也曾入股银联商务等金融类企业。公司股票周四收报7.11元人民币，最近三个月累计上涨3.19%。
宁波银行最新收报9.02元，近三个月小跌0.44%。(完)
参看详情，可点选深圳证券交易所网站 here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。