中国个股：雅戈尔去年四季度起增持宁波银行，新增股份占比逾5%

路透上海7月25日 - 中国宁波银行股份有限公司 周五公告称，自2013年四季度起，原有股东雅戈尔 连续增持该公司股份，至今累计增持规模占总股份比例超过5%。

刊登在深圳证券交易所的公告显示，去年四季度至今年7月，雅戈尔共计买入宁波银行1.55亿股，增持部分占总股份比例为5.38%。截至7月23日，雅戈尔持有宁波银行股份 份3.51亿股，占总股本的12.16%。

2007年7月19日宁波银行上市时，雅戈尔持有1.79亿股，占总股本7.16%；2010年10月，通过非公开发行认购股票7,050万股，累计持有2.495亿股，占总股本的8.65%。

雅戈尔以服装起家，随后业务范围扩大至房地产及投资等。除宁波银行外，此前也曾入股银联商务等金融类企业。公司股票周四收报7.11元人民币，最近三个月累计上涨3.19%。

宁波银行最新收报9.02元，近三个月小跌0.44%。(完)

参看详情，可点选深圳证券交易所网站 here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)