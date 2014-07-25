《焦点》日本6月核心CPI按年升幅略微放缓，央行实现通胀目标面临挑战

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
但鉴于日圆疲弱给物价带来的提振作用不久将开始消退，许多分析师仍怀疑通胀能否像央行预测的那样快速上升。
日本央行认为，劳动市场紧俏将推高薪资，并有助支撑物价上涨，尽管并不确定企业上调薪资的幅度，是否足以弥补加税和通胀使家庭支出能力减低的影响。
日本央行估计，消费税上调将为4月通胀年率贡献1.7个百分点，从5月开始贡献2.0个百分点。总务省没有给出官方的预估。
央行自去年4月祭出大规模刺激举措以来一直维持货币政策不变。当时放宽政策时，日本央行承诺通过积极资产购买将基础货币扩大一倍，在约两年的时间内使通胀加速，让日本摆脱长期通缩局面。(完) (编译 许娜/石冠兰/张若琪 审校 张荻/杜明霞/王兴亚)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。