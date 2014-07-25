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货币新闻 | 2014年 7月 25日 星期五 09:02 BJT

《焦点》日本6月核心CPI按年升幅略微放缓，央行实现通胀目标面临挑战

但鉴于日圆疲弱给物价带来的提振作用不久将开始消退，许多分析师仍怀疑通胀能否像央行预测的那样快速上升。

日本央行认为，劳动市场紧俏将推高薪资，并有助支撑物价上涨，尽管并不确定企业上调薪资的幅度，是否足以弥补加税和通胀使家庭支出能力减低的影响。

日本央行估计，消费税上调将为4月通胀年率贡献1.7个百分点，从5月开始贡献2.0个百分点。总务省没有给出官方的预估。

央行自去年4月祭出大规模刺激举措以来一直维持货币政策不变。当时放宽政策时，日本央行承诺通过积极资产购买将基础货币扩大一倍，在约两年的时间内使通胀加速，让日本摆脱长期通缩局面。(完) (编译 许娜/石冠兰/张若琪 审校 张荻/杜明霞/王兴亚)
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