《焦点》日本6月核心CPI按年升幅略微放缓，央行实现通胀目标面临挑战

但鉴于日圆疲弱给物价带来的提振作用不久将开始消退，许多分析师仍怀疑通胀能否像央行预测的那样快速上升。

日本央行认为，劳动市场紧俏将推高薪资，并有助支撑物价上涨，尽管并不确定企业上调薪资的幅度，是否足以弥补加税和通胀使家庭支出能力减低的影响。

日本央行估计，消费税上调将为4月通胀年率贡献1.7个百分点，从5月开始贡献2.0个百分点。总务省没有给出官方的预估。