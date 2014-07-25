期货日报：中国期指持仓重新站上17万手，多空对峙升温

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下内容节选自7月25日的《期货日报》：
周四股指放量上涨，一举站上2,200点，收盘涨幅近40点。期指市场情绪显着回暖，成交量放大近一半，总持仓量在两周之后重新站上17万手。7月汇丰PMI初值52，创下近18个月的最高水平，远高于预期的51，是周四股指大涨的主要原因。尽管股指快速上扬，但空方并没有放弃抵抗，短期内或出现技术休整，下方支撑在2220附近。
本周多方表现积极，引导了期指行情的推进。空方周一早盘发起短暂进攻，随后市场格局迅速转向多头一方，周四，多方持续增仓，期指逼近2,245点，均线呈现多头排列，向上格局明显。从持仓变化看，多头在2,200压力位附近并没有过多犹豫而是继续增仓上攻，在宏观数据提振下多方信心较前期显着增强，然而空单持仓量同步跟进，暗示空方内部依然存在一定的抵抗力量。在多空对峙增强的背景下，期指短期内高位调整是大概率事情。(完)
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