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货币新闻 | 2014年 7月 25日 星期五 09:05 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报4.0%，上日加权利率4.1588%

路透上海7月25日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周五开盘报在4.0%，上日该期限加权平均利率为4.1588%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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4.0000% 4.1600% 4.1588%

周四银行间市场质押式回购总成交金额7,651.48亿元，较上日的7,577.68亿元略增；其中，隔夜品种成交5,920.01亿元，上日为5,450.63亿元。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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