芝加哥期市：大豆期货略升，收成疑虑以及出口畅旺予以支撑

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
美国农业部(USDA)报告最近一周美国大豆出口销售为逾250万吨，其中包括245万吨2014/15销售年度的大豆，超越行业预估。
USDA还预测美国大豆单产料达创新高的每英亩45.2蒲式耳，不过下个月才是决定单产的关键期。
美国谷物协会周四呼吁中国撤回对玉米乾酒糟(DDGS)需持无转基因证明的最新限制，称新的要求难以实行。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 531.75 3.00 +0.57% +0.19% 560.93 40
CBOT玉米 369.50 0.00 +0.00% -0.34% 410.03 17
CBOT大豆 1085.50 0.75 +0.07% +0.84% 1147.59 32
CBOT稻米 $13.11 $0.02 +0.19% -0.08% $13.44 31
美国原油 $102.05 -$0.02 -0.02% -1.04% $104.23 41
汇率
欧元/美元 $1.347 $0.000 +0.03% +0.02%
美元/澳元 0.942 0.000 +0.02% -0.34%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/张若琪 审校 杜明霞/王兴亚)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。