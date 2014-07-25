芝加哥期市：大豆期货略升，收成疑虑以及出口畅旺予以支撑

美国农业部(USDA)报告最近一周美国大豆出口销售为逾250万吨，其中包括245万吨2014/15销售年度的大豆，超越行业预估。

USDA还预测美国大豆单产料达创新高的每英亩45.2蒲式耳，不过下个月才是决定单产的关键期。

美国谷物协会周四呼吁中国撤回对玉米乾酒糟(DDGS)需持无转基因证明的最新限制，称新的要求难以实行。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 531.75 3.00 +0.57% +0.19% 560.93 40

CBOT玉米 369.50 0.00 +0.00% -0.34% 410.03 17

CBOT大豆 1085.50 0.75 +0.07% +0.84% 1147.59 32

CBOT稻米 $13.11 $0.02 +0.19% -0.08% $13.44 31

美国原油 $102.05 -$0.02 -0.02% -1.04% $104.23 41

汇率

欧元/美元 $1.347 $0.000 +0.03% +0.02%

美元/澳元 0.942 0.000 +0.02% -0.34%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/张若琪 审校 杜明霞/王兴亚)