宏源期货：若央行续注入流动性，沪铜有望再上一层楼

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下内容节选自7月25日的《期货日报》：
由于7月汇丰中国制造业PMI初值继续攀升，调整房地产限购政策的城市不断增加，中国稳增长政策继续加码，铜价在遇到49,000元/吨支撑后持续反弹。若未来几个月，中国央行向市场注入更多的流动性，铜价有望突破52,000元/吨的压力位。整体上，铜价短期不悲观，长期不乐观。
6月，中国精炼铜产量为62.34万吨，同比增加9.53%，环比增加1.32%，预计未来几个月铜产量将继续保持在62万吨以上。随着国内铜产量的恢复与攀升，国内铜供应将趋于宽松。但在国内外利差难以缩小的背景下，融资铜库存不会流入到消费环节，铜市不会出现严重过剩。
中央政府出台稳增长政策的根本目的是维持经济平稳运行，为改革提供稳定的政治经济环境，这决定了下半年稳增长政策的力度有限，不会出现强刺激。从长期来看，铜需求增速将继续回落，铜价也将延续2011年4月以来的下行趋势。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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