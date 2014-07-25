宏源期货：若央行续注入流动性，沪铜有望再上一层楼

以下内容节选自7月25日的《期货日报》：

由于7月汇丰中国制造业PMI初值继续攀升，调整房地产限购政策的城市不断增加，中国稳增长政策继续加码，铜价在遇到49,000元/吨支撑后持续反弹。若未来几个月，中国央行向市场注入更多的流动性，铜价有望突破52,000元/吨的压力位。整体上，铜价短期不悲观，长期不乐观。

6月，中国精炼铜产量为62.34万吨，同比增加9.53%，环比增加1.32%，预计未来几个月铜产量将继续保持在62万吨以上。随着国内铜产量的恢复与攀升，国内铜供应将趋于宽松。但在国内外利差难以缩小的背景下，融资铜库存不会流入到消费环节，铜市不会出现严重过剩。

中央政府出台稳增长政策的根本目的是维持经济平稳运行，为改革提供稳定的政治经济环境，这决定了下半年稳增长政策的力度有限，不会出现强刺激。从长期来看，铜需求增速将继续回落，铜价也将延续2011年4月以来的下行趋势。(完)

详情请点选链接：here